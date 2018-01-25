В прокуратуре уточнили подробности инцидента на территории лицея в Ульяновске
«Никакой стрельбы в лицее не было. Был странный случай, который произошёл ещё в субботу. Трое детей играли на горке возле лицея №20. С внешней стороны, за забором проходили какие-то два молодых человека, один из которых проносил пневматический пистолет. Дети услышали хлопок и побежали к охране. На этом всё закончилось», — заявил Зима.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку сообщений о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Ульяновске.