В прокуратуре уточнили подробности инцидента на территории лицея в Ульяновске

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Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима в беседе с RT рассказал, что сообщения о стрельбе на территории лицея №20 в Ульяновске не подтвердились.

«Никакой стрельбы в лицее не было. Был странный случай, который произошёл ещё в субботу. Трое детей играли на горке возле лицея №20. С внешней стороны, за забором проходили какие-то два молодых человека, один из которых проносил пневматический пистолет. Дети услышали хлопок и побежали к охране. На этом всё закончилось», — заявил Зима.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку сообщений о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Ульяновске.

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