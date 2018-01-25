В МЧС сообщили о ликвидации пожара на рынке «Садовод» в Москве

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Пожар в одном из торговых павильонов на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 11:08 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате пожара на рынке пострадал один человек.

URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.

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