Источник: один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве

Пожар в одном из торговых павильонов на рынке «Садовод» в Москве локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом отмечается, что в результате произошедшего пострадал один человек.

«В 10:47 возгорание локализовано. Пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы произошёл пожар на рынке «Садовод».