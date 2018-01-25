Источник: один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве
Пожар в одном из торговых павильонов на рынке «Садовод» в Москве локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
При этом отмечается, что в результате произошедшего пострадал один человек.
«В 10:47 возгорание локализовано. Пострадал один человек», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы произошёл пожар на рынке «Садовод».
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