В Подмосковье горит цех по производству мебели площадью 1000 квадратных метров
«В посёлке Юрасово на улице Центральная горит цех по производству мебели, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
В настоящее время уточняются обстоятельства возгорания.
В конце декабря 2017 года сообщалось, что на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области произошёл пожар.
В декабре издание «Юга.ру» передавало, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.