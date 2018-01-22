В Подмосковье горит цех по производству мебели площадью 1000 квадратных метров

Пожар на площади одна тыс. квадратных метров произошёл в цехе по производству мебели в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В посёлке Юрасово на улице Центральная горит цех по производству мебели, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В настоящее время уточняются обстоятельства возгорания.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области произошёл пожар.

В декабре издание «Юга.ру» передавало, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.