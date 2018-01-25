Криницын заявил, что ЧВК можно привлекать к участию в антитеррористических операциях

Короткая ссылка
Основатель первой российской частной военной компании (ЧВК) офицер запаса Олег Криницын в интервью RT отметил, что сотрудников подобных организаций можно привлекать к участию в антитеррористических операциях.

При этом Криницын подчеркнул, что деятельность частных военных компаний должна быть направлена на защиту национальных интересов страны, в которой такие организации функционируют.

«ЧВК — это хирургический инструмент, который нужно использовать точечно и аккуратно. При этом мы не говорим, что частные военные компании должны воевать... Хотя их вполне можно привлекать к антитеррористическим и антидиверсионным операциям», — уточнил офицер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов россиян, которые работают на частные военные компании в других государствах.

Полная версия интервью — в материале RT.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru