Криницын заявил, что ЧВК можно привлекать к участию в антитеррористических операциях
При этом Криницын подчеркнул, что деятельность частных военных компаний должна быть направлена на защиту национальных интересов страны, в которой такие организации функционируют.
«ЧВК — это хирургический инструмент, который нужно использовать точечно и аккуратно. При этом мы не говорим, что частные военные компании должны воевать... Хотя их вполне можно привлекать к антитеррористическим и антидиверсионным операциям», — уточнил офицер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов россиян, которые работают на частные военные компании в других государствах.
Полная версия интервью — в материале RT.