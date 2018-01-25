Криницын заявил, что ЧВК можно привлекать к участию в антитеррористических операциях

Основатель первой российской частной военной компании (ЧВК) офицер запаса Олег Криницын в интервью RT отметил, что сотрудников подобных организаций можно привлекать к участию в антитеррористических операциях.

При этом Криницын подчеркнул, что деятельность частных военных компаний должна быть направлена на защиту национальных интересов страны, в которой такие организации функционируют.

«ЧВК — это хирургический инструмент, который нужно использовать точечно и аккуратно. При этом мы не говорим, что частные военные компании должны воевать... Хотя их вполне можно привлекать к антитеррористическим и антидиверсионным операциям», — уточнил офицер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов россиян, которые работают на частные военные компании в других государствах.

Полная версия интервью — в материале RT.