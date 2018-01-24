Глава Монархической партии снялся с выборов президента России из-за двойного гражданства

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Руководитель Монархической партии Антон Баков заявил об отказе от участия в президентских выборах в России из-за двойного гражданства.

Об этом сообщает ТАСС. 

«Я вынужден снять свою кандидатуру, так как имею гражданство Гамбии. Это не позволяет мне участвовать в выборах», — сказал он.

Баков также добавил, что его юристы лишь недавно подтвердили, что наличие двойного гражданства лишает его возможности принимать участие в выборах.

При этом он поблагодарил ЦИК за то, что у него быстро приняли документы и в кратчайшие сроки открыли необходимый счёт.

Ранее политический обозреватель и политтехнолог Олег Ведутов оценил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» число претендентов на президентский пост в России.

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Выборы президента России — 2018 Общество
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