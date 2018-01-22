Актёр и телеведущий Дмитрий Харатьян призвал россиян прийти на президентские выборы, сообщает Nation News.

По словам артиста, каждый человек, пойдя на выборы, таким образом определяет развитие или упадок своей страны.

«Не ходить совсем на выборы — это значит придерживаться пассивной гражданской позиции», — отметил Харатьян.

Он также добавил, что обязательно пойдёт на выборы.

Ранее политический обозреватель и политтехнолог Олег Ведутов оценил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» число претендентов на президентских выборах в России.