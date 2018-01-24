В Совфеде прокомментировали выделение средств на повышение зарплат бюджетникам

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал RT распоряжение российского правительства о выделении ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

«Эти средства направляются в регионы для того, чтобы чётко и ясно выполнить всю нормативно-правовую базу, которая следует из указов президента Владимира Путина 2012 года. Это закон прямого действия, мы должны за 2018 год справиться с этой задачей. Мы должны убедиться, что каждый регион с этими показателями справился. Этот указ обязал по всей стране установить единый порядок отношения к заработной плате работников бюджетной сферы, единообразие в подходах позволило обеспечить чёткую и ясную картину», — отметил Рязанский.

По словам сенатора, важно не забывать о стимулировании молодых специалистов.

«Безусловно, в рамках будущих процедур должна быть увеличена доля заработной платы, которая направляется на окладную форму. Для людей со стажем важна мотивирующая часть заработной платы, которая идёт сверх должностного оклада, в которой есть поощрения за качество работы, за квалификацию. Если мы не сможем соблюсти разумную норму постоянной составляющей и мотивирующей, то в сложное положение поставим молодых специалистов. У них пропадёт стимул приходить в бюджетную сферу. Конечно, останавливаться на достигнутом нельзя», — заключил Рязанский.

Российское правительство распорядилось о выделении ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Отмечается, что кабмин дал распоряжение выделить 14,5 млрд рублей.