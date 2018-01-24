Правительство выделило средства на повышение зарплат бюджетникам

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Российское правительство распорядилось о выделении ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

Отмечается, что кабмин распорядился выделить 14,5 млрд рублей.

«В том числе: в сфере образования — 7,2 млрд рублей, в сфере науки — 3,4 млрд рублей, в сфере здравоохранения — 3,4 млрд рублей, в сфере культуры — 0,5 млрд рублей», — говорится в сообщении кабинета министров.

Отмечается, что остаток резерва ассигнований в размере 0,9 млрд рублей будет распределён между главными распорядителями средств федерального бюджета по решениям правительства России.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда сотрудников бюджетной сферы.

В декабре в Минфине, как передавала «Газета.Ru», заявили, что на повышение зарплат бюджетников на 4% в 2018 году правительство выделит 32,5 млрд рублей. Сообщалось, что в 2019 и 2020 годах зарплаты бюджетников также будут проиндексированы на федеральном уровне на 4%.

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