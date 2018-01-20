Правительство выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

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Правительство России одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда сотрудников бюджетной сферы.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений...» — сказано в постановлении.

Ранее Министерство труда России подготовило проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

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