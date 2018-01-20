Правительство выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений...» — сказано в постановлении.
Ранее Министерство труда России подготовило проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.