Правительство выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Правительство России одобрило выделение 14,5 млрд рублей на повышение оплаты труда сотрудников бюджетной сферы.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений...» — сказано в постановлении.

Ранее Министерство труда России подготовило проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.