СМИ: В Минсельхозе сообщили о росте потребления россиянами картофеля

Жители России съели картофеля на 25% больше медицинской нормы в 2017 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

При норме 90 кг на человека потребление картофеля составило 112,6 кг. За прошедший год показатель вырос на 0,6 кг, за последние десять лет — на 4,6 кг.

Как рассказали в министерстве, подсчёты ежегодно проводит Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

«Мы учитываем данные об урожае, которые нам предоставляет Минсельхоз. Из этого числа вычитаем количество продукции, поступающей на экспорт, а также портящейся и не попадающей на прилавок. Прибавляем импортные товары», — заявили в ЕМИСС.

Там добавили, что в результате получается так называемый фонд личного потребления и уже это число делится на население в стране.

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