СМИ: В Минсельхозе сообщили о росте потребления россиянами картофеля
При норме 90 кг на человека потребление картофеля составило 112,6 кг. За прошедший год показатель вырос на 0,6 кг, за последние десять лет — на 4,6 кг.
Как рассказали в министерстве, подсчёты ежегодно проводит Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).
«Мы учитываем данные об урожае, которые нам предоставляет Минсельхоз. Из этого числа вычитаем количество продукции, поступающей на экспорт, а также портящейся и не попадающей на прилавок. Прибавляем импортные товары», — заявили в ЕМИСС.
Там добавили, что в результате получается так называемый фонд личного потребления и уже это число делится на население в стране.
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