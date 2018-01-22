Экс-депутат Госдумы Худяков снял свою кандидатуру с президентских выборов

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Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, выдвинутый кандидатом в президенты России от партии «Честно», заявил, что снимается с выборов, а собранные подписи передаёт в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы предоставить в комиссию все 105 тыс., которые мы собрали, это было очень трудно… Я, как кандидат в президенты, снимаю свою кандидатуру с выборов, заявление я вам сейчас предоставлю. Мы считаем, надо поддержать кандидата в президенты России Владимира Владимировича Путина», — заявил он.

Ранее стало известно, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина завершил сбор подписей в его поддержку. Собрано свыше 1,6 млн подписей.

Также ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

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Выборы президента России — 2018
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