Источник: при столкновении автобуса со «скорой помощью» в Новокузнецке пострадали пять человек

Столкновение рейсового автобуса с машиной скорой помощи произошло в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В результате ДТП с участием маршрутного автобуса и «скорой помощи» пострадали пять человек», — заявил источник.

По его словам, в салоне автобуса находились шесть человек, их доставили в больницу для осмотра.

Ранее портал Nation News сообщал, что после ДТП в Красноярске один из водителей начал стрелять в другого.