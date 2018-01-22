Источник: при столкновении автобуса со «скорой помощью» в Новокузнецке пострадали пять человек
Столкновение рейсового автобуса с машиной скорой помощи произошло в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«В результате ДТП с участием маршрутного автобуса и «скорой помощи» пострадали пять человек», — заявил источник.
По его словам, в салоне автобуса находились шесть человек, их доставили в больницу для осмотра.
Ранее портал Nation News сообщал, что после ДТП в Красноярске один из водителей начал стрелять в другого.
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