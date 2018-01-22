В Приморье два вице-губернатора уйдут со своих постов
«Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов», — заявили в администрации.
Отмечается, что соответствующий приказ был подписан временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства образования и науки Людмилу Огородову.