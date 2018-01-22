В Приморье два вице-губернатора уйдут со своих постов

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В Приморье два вице-губернатора Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов освобождены от должности с 1 февраля в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов», — заявили в администрации.

Отмечается, что соответствующий приказ был подписан временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства образования и науки Людмилу Огородову. 

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