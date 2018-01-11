Замначальника Матросской Тишины уволен по итогам проверки в СИЗО

Заместитель начальника СИЗО Матросская Тишина уволен после проверки, сообщает ФСИН России.

Комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых начались после того, как в декабре правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры для «особо важных» арестантов.

«В настоящее время одна из них завершена, по её результатам один сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы. В настоящее время инспектирование учреждения продолжается.



