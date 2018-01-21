В Саратовской области возобновлена работа нефтепровода после ЧП
«Ремонтно-восстановительные работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк завершены в 00:30 (мск) 21 января. Сбор и вывоз замазученного грунта закончены», — цитирует Демина ТАСС.
Отмечается, что нефтепровод выведен в работу на технологический режим 21 января в 01:58 мск.
Ранее в МЧС заявили о завершении сбора разлившейся нефти после ЧП в Саратовской области.
18 января в районе населённого пункта Красноармейское в Саратовской области на магистральном нефтепроводе произошло возгорание нефти.