В МЧС заявили о завершении сбора разлившейся нефти после ЧП в Саратовской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.
«Сегодня в 16:00 мск завершены работы по ликвидации розлива нефтепродуктов», — сказала она.
Куличенкова добавила, что также был завершён и процесс вывоза загрязнённого грунта для дальнейшей утилизации.
18 января в районе населённого пункта Красноармейское в Саратовской области на магистральном нефтепроводе произошло возгорание нефти.