В МЧС заявили о завершении сбора разлившейся нефти после ЧП в Саратовской области

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В МЧС рассказали, что спасатели завершили сбор нефти, разлившейся в результате аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.

«Сегодня в 16:00 мск завершены работы по ликвидации розлива нефтепродуктов», — сказала она.

Куличенкова добавила, что также был завершён и процесс вывоза загрязнённого грунта для дальнейшей утилизации.

18 января в районе населённого пункта Красноармейское в Саратовской области на магистральном нефтепроводе произошло возгорание нефти.

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