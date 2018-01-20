В МЧС заявили о завершении сбора разлившейся нефти после ЧП в Саратовской области

В МЧС рассказали, что спасатели завершили сбор нефти, разлившейся в результате аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.

«Сегодня в 16:00 мск завершены работы по ликвидации розлива нефтепродуктов», — сказала она.

Куличенкова добавила, что также был завершён и процесс вывоза загрязнённого грунта для дальнейшей утилизации.

18 января в районе населённого пункта Красноармейское в Саратовской области на магистральном нефтепроводе произошло возгорание нефти.