В Саратовской области рассказали о подробностях ЧП на нефтепроводе

Загрязнение реки Волги в результате ЧП на нефтепроводе в районе села Красноармейское Саратовской области удалось предотвратить, в настоящее время ситуация нормализована.

Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

«Пострадал один дом, он не сгорел, там было возгорание. В этом доме проживают три человека», — цитирует Попову РИА Новости.

Она уточнила, что пострадавшим жителям села Красноармейское будет оказана помощь.

«Вся поддержка людям оказана, на улице они не остались», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что на магистральном нефтепроводе под Саратовом произошло возгорание нефти.

Начальник пресс‐службы областного управления МЧС заявила телеканалу «360», что в результате инцидента 12 человек были эвакуированы.