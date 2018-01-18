В Саратовской области рассказали о подробностях ЧП на нефтепроводе
Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.
«Пострадал один дом, он не сгорел, там было возгорание. В этом доме проживают три человека», — цитирует Попову РИА Новости.
Она уточнила, что пострадавшим жителям села Красноармейское будет оказана помощь.
«Вся поддержка людям оказана, на улице они не остались», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что на магистральном нефтепроводе под Саратовом произошло возгорание нефти.
Начальник пресс‐службы областного управления МЧС заявила телеканалу «360», что в результате инцидента 12 человек были эвакуированы.