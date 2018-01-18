Под Саратовом произошёл пожар на нефтепроводе
«Открытое горение на нефтепроводе ликвидировано, дома в Красноармейском полностью потушены», — заявил представитель Центрального регионального центра МЧС России.
Как сообщил источник в экстренных службах региона, при прорыве трубопровода диаметром 820 мм произошёл разлив нефтепродуктов в объёме около 2 тыс. кубометров.
«Нефть с последующим горением попала на три улицы населённого пункта Красноармейское», — добавил источник.
«12 человек были эвакуированы из этого села. Пострадавших среди них нет», — заявила телеканалу «360» начальник пресс‐службы областного управления МЧС Наталия Куличенкова.
Ранее сообщалось, что при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле погиб один человек.