Под Саратовом произошёл пожар на нефтепроводе

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В районе населённого пункта Красноармейское в Саратовской области на магистральном нефтепроводе произошло возгорание нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Открытое горение на нефтепроводе ликвидировано, дома в Красноармейском полностью потушены», — заявил представитель Центрального регионального центра МЧС России.

Как сообщил источник в экстренных службах региона, при прорыве трубопровода диаметром 820 мм произошёл разлив нефтепродуктов в объёме около 2 тыс. кубометров.

«Нефть с последующим горением попала на три улицы населённого пункта Красноармейское», — добавил источник.

«12 человек были эвакуированы из этого села. Пострадавших среди них нет», — заявила телеканалу «360» начальник пресс‐службы областного управления МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее сообщалось, что при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле погиб один человек.

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