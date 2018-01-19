Два человека пострадали в результате ЧП на нефтепроводе в Саратовской области

Два человека пострадали в результате пожара, который произошёл после аварии на нефтепроводе в Саратовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства области Александра Буренина.

По его словам, пострадавшими являются два жителя села Красноармейское.

«Жертв нет. Двоим пожилым людям скорая помощь оказала первую помощь и отпустила к детям на квартиру», — отметил собеседник.

По мнению Буренина, пострадавшие могли надышаться дымом.

Ранее сообщалось, что на магистральном нефтепроводе под Саратовом произошло возгорание нефти.