Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём инженерных войск

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днём инженерных войск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поздравляя военнослужащих российских инженерных войск, министр отметил их героизм, мужество и самоотверженность.

«Сегодня военные инженеры достойно продолжают традиции, заложенные предшественниками, успешно осваивают сложную современную технику, совершенствуют профессиональную подготовку, эффективно решают поставленные задачи», — говорится в тексте сообщения.

При этом Шойгу добавил, что готовность сил и средств войск всегда подтверждается при выполнении поставленных перед ними задач, отметив, в частности, работу российских военнослужащих на территории Сирии.

«Принимая участие в восстановлении социальной инфраструктуры, разминировании освобождённой от ИГИЛ* территории Сирийской Арабской Республики, военные инженеры заслужили искреннюю благодарность и уважение сирийского народа», — заключил министр.

21 января в Вооружённых силах России отмечается День инженерных войск.

В ноябре Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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