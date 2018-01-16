Путин поздравил с 84-летием актёра Василия Ланового

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения актёра театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового, которому исполнилось 84 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С Вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства также отметил, что актёр внёс «значительный вклад в укрепление патриотических традиций», а также сыграл большую роль в «воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях».

Василий Лановой сыграл примерно в 80 фильмах и телеспектаклях, а также исполнил свыше 60 ролей на сцене театра. В 1985 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.