Путин поздравил с 84-летием актёра Василия Ланового
«С Вашим именем и многолетней творческой деятельностью связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей», — говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства также отметил, что актёр внёс «значительный вклад в укрепление патриотических традиций», а также сыграл большую роль в «воспитании молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях».
Василий Лановой сыграл примерно в 80 фильмах и телеспектаклях, а также исполнил свыше 60 ролей на сцене театра. В 1985 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.