Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил освобождавших Сирию военных

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видеопоздравление опубликовано на сайте ведомства.

«Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы — достойный пример для тех, кому военная форма ещё велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в уходящем году многое было сделано для укрепления обороноспособности России. Так, была продолжена работа по перевооружению армии и флота, совершенствованию боевой подготовки войск, решались вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, ветеранов.

Кроме того, министр выразил признательность встречающим новогодние праздники на боевом посту и пожелал всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в службе на благо отечества.

Ранее Шойгу сообщил, что сирийские школьники получат 10 тыс. новогодних подарков из России.