В крещенских купаниях в Москве приняли участие более 140 тысяч человек

К утру пятницы, 19 января, в крещенских купаниях в Москве приняли участие примерно 148 тыс. человек, сообщает m24.

Данные обнародовал заммэра столицы Пётр Бирюков во время совещания по оперативным вопросам в городском правительстве.

В 2018 году организовано 59 мест для купания. Все места для обряда оснащены безопасными подходами и спусками к воде.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Адыгее определили шесть мест для купания в Крещение.