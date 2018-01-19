СМИ: В России стали чаще выписывать электронные больничные
Отмечается, что популярность таких листков нетрудоспособности в IV квартале 2017 года выросла в 8,1 раза по сравнению с III кварталом, когда подобная форма стала доступна.
В октябре-декабре было выдано 217,8 тыс. цифровых документов (против 26,8 тыс. в июле-сентябре).
«Электронный листок нетрудоспособности позволяет создать прозрачную систему обязательного социального страхования, полностью исключает представление застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности», — отметили в ФСС.
Чаще всего такие больничные выдаются в Белгородской и Липецкой областях, в Республике Мордовия.
В мае 2017 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об использовании листа по временной нетрудоспособности, беременности или родам в электронном виде.
Также НСН сообщала, что в Москве планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения в 2018 году.