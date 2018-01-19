СМИ: В России стали чаще выписывать электронные больничные

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В России начали чаще выписывать электронные больничные, сообщают «Известия» со ссылкой на Фонд социального страхования.

Отмечается, что популярность таких листков нетрудоспособности в IV квартале 2017 года выросла в 8,1 раза по сравнению с III кварталом, когда подобная форма стала доступна.

В октябре-декабре было выдано 217,8 тыс. цифровых документов (против 26,8 тыс. в июле-сентябре).

«Электронный листок нетрудоспособности позволяет создать прозрачную систему обязательного социального страхования, полностью исключает представление застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности», — отметили в ФСС.

Чаще всего такие больничные выдаются в Белгородской и Липецкой областях, в Республике Мордовия.

В мае 2017 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об использовании листа по временной нетрудоспособности, беременности или родам в электронном виде.

Также НСН сообщала, что в Москве планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения в 2018 году.

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