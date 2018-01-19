Замглавы МИД обсудил с представителем сирийской оппозиции подготовку Конгресса нацдиалога

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил подготовку Конгресса национального сирийского диалога с представителем руководства сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение, руководителем «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамилем.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы урегулирования сирийского кризиса на основе положений резолюции 2254, принятой Советом Безопасности ООН.

«В этой связи обсуждался комплекс вопросов, связанных с подготовкой к проведению в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в тексте сообщения.

Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась подготовка к Конгрессу национального сирийского диалога в Сочи.

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