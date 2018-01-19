Замглавы МИД обсудил с представителем сирийской оппозиции подготовку Конгресса нацдиалога
Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы урегулирования сирийского кризиса на основе положений резолюции 2254, принятой Советом Безопасности ООН.
«В этой связи обсуждался комплекс вопросов, связанных с подготовкой к проведению в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в тексте сообщения.
Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась подготовка к Конгрессу национального сирийского диалога в Сочи.