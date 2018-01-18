В МИД Сирии заявили о готовности ответить на любые враждебные действия Турции

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о готовности страны ответить на любые враждебные действия Турции.

«Сирия ответит на любые враждебные действия Турции или на военные действия в отношении неё соответствующим образом», — цитирует РИА Новости Микдада.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.

15 января в СМИ также появилась информация, что Турция стягивает дополнительную военную технику к сирийской границе.