Тулеев поручил усилить контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил усилить контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта.

«Неисправные автобусы, даже с минимальным риском возгорания, в рейс не отправлять!» — цитирует kp.ru Тулеева.

В пресс-службе областной администрации уточнили, что будут проверять состояние изоляции электропроводки в подвижном составе, проведут ревизию аккумуляторных батарей.

Кроме того, поручено проследить за тем, чтобы в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов были только исправные огнетушители. Для водителей и кондукторов проведут инструктажи по правилам пожарной безопасности.

В Казахстане утром 18 января произошло возгорание автобуса. Погибли 52 человека.

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