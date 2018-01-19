В Кирове при падении строительного крана на жилой дом погиб один человек

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Падение строительного крана на жилой дом произошло в Кирове. Об этом сообщил помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ Денис Сухомлин.

«Мы организовали проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства. Поводом послужил факт падения башенного крана на перекрёстке улиц МОПРа и Октябрьского проспекта Кирова», — цитирует Сухомлина ТАСС.

По предварительным данным, один человек погиб, один получил незначительные повреждения, также был повреждён автомобиль.

Ранее в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошёл хлопок газа.

Также телеканал «360» передавал, что стали известны подробности о взрыве газа в жилом доме Омска.

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Общество Происшествия
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