Работник школы в Бурятии рассказала о произошедшем нападении

Работник школы №5, расположенной в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, Галина Клепикова рассказала о том, что некоторые учащиеся могли знать о готовящемся нападении.

«Девочка сказала. Послали (сообщение) в Viber, или где они там общаются, что, мол, не ходи в школу. Будет мясо. Мальчики эти сказали, предупредили», — заявила Клепикова в разговоре с RT.

По её словам, ученик нанёс удары топором как минимум трём учащимся и учительнице.

Как отмечает телеканал «360», напавший учился в 9 «Б». Нападение было совершено на учеников 7 «А».

Ранее одноклассница напавшего на школу в Бурятии рассказала подробности атаки.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ. Пострадали шестеро детей и учитель.