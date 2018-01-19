Одноклассница напавшего на школу в Бурятии рассказала подробности атаки

Одноклассница подростка, напавшего с топором на школу в Бурятии, рассказала подробности атаки.

«Сидим в столовке, накрыли. Потом пожарка зазвучала. Из столовки мы видели, как все выбегали. Мы подумали, что это шутка. Потом забежала училка и отправила нас на улицу. А там уже все вышли. Все плакали», — цитирует девушку kp.ru.

По её словам, от соучеников они узнали, что в их отсутствие в класс вбежал одноклассник и закричал, чтобы все уходили, если хотят выжить.

«Он закричал и ударил Владислава по переносице деревянной частью топора. На улице у него шла кровь из носа, и он плакал. На улице мы узнали, что он одной девочке отрезал щёку, Майе он череп разбил. На улице мы видели много дыма из окон. Приехали две машины пожарных и МЧС», — сказала она.

Как сообщается, в соцсетях появились данные, что школьники якобы знали о готовящемся нападении.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на школу №5, расположенную в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, пострадали семь человек. Нападавший, действовавший в одиночку, задержан.