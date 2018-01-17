Врачи рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в пермской школе

Дети, пострадавшие в результате инцидента с применением холодного оружия в пермской школе, пошли на поправку. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«В Краевой детской клинической больнице вместе с родителями находятся восемь детей в удовлетворительном состоянии, у всех пациентов отмечается положительная динамика. Вчера один ребёнок переведён на дневной стационар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё один школьник накануне был переведён в Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, где он пройдёт консервативную терапию длительностью 10—14 дней.

В городской клинической больнице остаются женщина и несколько подростков, переведённых в отделение сосудистой хирургии в стабильном состоянии.

Ранее двум фигурантам нападения с ножами на учащихся в Перми предъявили обвинения.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов.