Напавшим на учащихся в школе в Перми подросткам предъявлено обвинение
«Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
В настоящее время обвиняемые находятся в больнице, после выписки их переведут в СИЗО.
Следствие продолжает устанавливать мотивы преступления и обстоятельства, способствовавшие его совершению.
«Наряду с этим следствие оценивает действия (бездействие) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца устроивших драку в пермской школе подростков.
15 января в пермской школе произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек.