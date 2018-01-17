Напавшим на учащихся в школе в Перми подросткам предъявлено обвинение

Двум фигурантам нападения с ножами на учащихся одной из школ Мотовилихинского района города Перми предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемые находятся в больнице, после выписки их переведут в СИЗО.

Следствие продолжает устанавливать мотивы преступления и обстоятельства, способствовавшие его совершению.

«Наряду с этим следствие оценивает действия (бездействие) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца устроивших драку в пермской школе подростков.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками, в ходе которой они применили холодное оружие. В результате инцидента пострадали 15 человек.