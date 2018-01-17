На Урале проводят проверку из-за массового отравления детей в школе

На Урале проводят доследственную проверку из-за массового отравления детей в одной из школ Асбеста, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СК России по Свердловской области Александра Шульгу.

За медицинской помощью обратились 24 ученика. Часть детей госпитализировали в связи с ухудшением состояния. Следователи запросили документацию об обеспечении санитарных норм и правил пребывания детей в школе. Опрашиваются ученики и представители школьной администрации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Магадане проводится проверка по факту отравления четырёх детей в школьной столовой.