На Урале проводят проверку из-за массового отравления детей в школе
На Урале проводят доследственную проверку из-за массового отравления детей в одной из школ Асбеста, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СК России по Свердловской области Александра Шульгу.
За медицинской помощью обратились 24 ученика. Часть детей госпитализировали в связи с ухудшением состояния.
Следователи запросили документацию об обеспечении санитарных норм и правил пребывания детей в школе. Опрашиваются ученики и представители школьной администрации.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Магадане проводится проверка по факту отравления четырёх детей в школьной столовой.
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