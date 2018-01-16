Спасатели предупредили об опасности массового выхода на лёд в Москве на Крещение

Толщина льда во время крещенских купаний будет недостаточной для массового выхода на лёд, заявил начальник ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Василий Марьян.

«Следует ожидать, что к крещенским купаниям толщина льда не достигнет необходимых для надёжности 25 см. Поэтому мы предупредили органы исполнительной власти о необходимости недопущения массового выхода на лёд», — цитирует Марьяна агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что желающие принять участие в купаниях могут зайти в воду с берега по настилам или воспользоваться классической прорубью с подвесным деревянным дном.

Ранее Nation News сообщал, что в Краснодаре определили места для крещенских купаний.