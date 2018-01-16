В Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению
В краевом центре будет пять купелей: рядом с храмом Серафима Саровского, на затоне завода имени Кирова, в Амурской протоке, на территории строящегося храма в посёлке Горького и рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором.
На территории края обустроят 38 купелей. Они будут расположены в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, Ванинском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Амурском Солнечном, Ульчском, Охотском и Аяно-Маяйском районах.
Кроме того, купели оборудуют в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, районах имени Лазо и имени Осипенко.
Крещение отмечается 19 января.
Ранее Nation News сообщал, что в Краснодаре определили места для крещенских купаний.