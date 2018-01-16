Источник сообщил об отмене занятий более чем в 100 школах Якутии из-за сильных морозов

Более чем в 100 школах, расположенных в 13 районах Якутии, отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

«В связи с понижением температуры воздуха ограничен учебный процесс в 13 районах Якутии. В общей сложности это 107 школ, в которых учатся свыше 9,6 тыс. человек», — сказал источник.

По его словам, в ряде школ полностью отменён учебный процесс, а в некоторых учатся только старшеклассники.

Согласно данным Якутского УГМС, в некоторых районах региона температура воздуха упала до -55 °C.

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