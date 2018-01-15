Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение

Синоптики рассказали, какой будет погода в столичном регионе на Крещение, сообщает m24.ru.

В центре погоды «Фобос» заявили, что в ночь на пятницу, 19 января, в Москве ожидается -5...-7 °С. Это выше климатической нормы, но из-за порывистого ветра будет создаваться ощущение более сильного мороза, в районе -15 °С.

Согласно народным приметам, такая облачная, снежная и ветреная погода свидетельствует о тёплом лете.

В 2017 году на Крещение в столице было пасмурно, без осадков, а температура воздуха держалась в районе -5 °С.

Ранее Nation News сообщало, что в Краснодаре определили места для крещенских купаний.