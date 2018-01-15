Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение
Синоптики рассказали, какой будет погода в столичном регионе на Крещение, сообщает m24.ru.
В центре погоды «Фобос» заявили, что в ночь на пятницу, 19 января, в Москве ожидается -5...-7 °С. Это выше климатической нормы, но из-за порывистого ветра будет создаваться ощущение более сильного мороза, в районе -15 °С.
Согласно народным приметам, такая облачная, снежная и ветреная погода свидетельствует о тёплом лете.
В 2017 году на Крещение в столице было пасмурно, без осадков, а температура воздуха держалась в районе -5 °С.
Ранее Nation News сообщало, что в Краснодаре определили места для крещенских купаний.
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