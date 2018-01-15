В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 23:01 мск, в Домодедове восемь рейсов задержаны, 16 отменены.

В аэропорту Шереметьево задержаны четыре рейса, во Внукове — также четыре.

Ранее URA.RU сообщило, что на Ямале закрывают главную зимнюю трассу Салехард — Надым из-за аномального тепла.

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