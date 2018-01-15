В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По информации на 23:01 мск, в Домодедове восемь рейсов задержаны, 16 отменены.
В аэропорту Шереметьево задержаны четыре рейса, во Внукове — также четыре.
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