Синоптики прогнозируют в Москве кратковременное потепление к концу текущей недели

В Москве в ближайшие дни ожидается преимущественно облачная и снежная погода, а к концу недели ненадолго потеплеет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«В предстоящие два-три дня — это понедельник, вторник и среда — характер погоды изменится мало: она по-прежнему будет преимущественно облачная, временами будет идти снег. В ночные часы в пределах от -5 до -7 °С, днём в пределах от -3 до -5 °С», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в субботу, 20 января, потеплеет до 0…-2 °С. Однако в ночь на воскресенье, 21 декабря, снова похолодает.

Ранее стало известно, что ночь с 12 на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.