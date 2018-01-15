В Магаданской области в нескольких школах отменили занятия из-за мороза

В понедельник, 15 января, в нескольких школах Магаданской области отменили школьные занятия в связи с низкими температурами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области отменены занятия в школах для учащихся с первого по одиннадцатые классы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС также рекомендовали автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на личном транспорте, а пешеходам быть осторожными при передвижении по улицам.



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