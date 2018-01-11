В Ханты-Мансийске из-за морозов отменили уроки для учеников младших классов

В Ханты-Мансийске уроки для учеников младших классов, обучающихся в первую и вторую смену, отменили из-за холодной погоды, сообщает URA.RU со ссылкой на югорский центр гидрометеорологии.

Как рассказали в пресс-службе метеоцентра, на 11:00 зафиксирован мороз -27 °C.

Отмечается, что у учащихся с первого по четвёртый класс в ХМАО уроки отменяются при температуре воздуха -29 °С в безветренную погоду и при -24 °С при скорости ветра более 10 м/с.

Для школьников с пятого по девятый класс занятия отменяются при температуре воздуха -32 °С и -27 °С соответственно, у старшеклассников — при -36 °С и -31 °С.

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