Эксперт прокомментировал ЧП в пермской школе

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер прокомментировал чрезвычайное происшествие в пермской школе, сообщает kp.ru.

В частности, эксперт выразил мнение, что охранники не в состоянии знать в лицо всех школьников, а молодо выглядящих посторонних людей можно принять за учащихся.

«Скорее всего, мы придём постепенно к тому, что на входе должны быть рамки металлодетектора, необходимо досматривать портфели и сумки входящих детей. И всем преподавателям и учащимся школы, даже техническому персоналу, необходимо будет иметь идентификационные бейджики, которые удостоверяют их личность», — полагает Линдер.

По его мнению, проход для посторонних на территорию учебного заведения должен быть закрыт.

Кроме того, эксперт отметил, что один охранник не сможет ограничить вход или выход в случае большого потока детей.

Ранее сообщалось, что для выяснения обстоятельств инцидента в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

Телеканал «360» передавал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.