Число госпитализированных после отравления кадетов в Люберцах превысило 60

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В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 61.

«По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых... Состояние на 18:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести», — приводит Интерфакс слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Ранее сообщалось, что в результате массового отравления в Люберцах пострадали 50 человек, большинство из них дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах. 

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проведут проверку по факту отравления школьника на уроке труда.

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