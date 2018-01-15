Число госпитализированных после отравления кадетов в Люберцах превысило 60

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 61.

«По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых... Состояние на 18:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести», — приводит Интерфакс слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Ранее сообщалось, что в результате массового отравления в Люберцах пострадали 50 человек, большинство из них дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проведут проверку по факту отравления школьника на уроке труда.