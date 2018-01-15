Число госпитализированных после отравления кадетов в Люберцах превысило 60
«По состоянию на 18:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 49 детей и 12 взрослых... Состояние на 18:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести», — приводит Интерфакс слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.
Ранее сообщалось, что в результате массового отравления в Люберцах пострадали 50 человек, большинство из них дети.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проведут проверку по факту отравления школьника на уроке труда.