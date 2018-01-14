Число пострадавших от отравления в Люберцах достигло 50 человек

Короткая ссылка
В результате массового отравления в Люберцах пострадали 50 человек, большинство из них дети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на Министерство здравоохранения Московской области.

«По состоянию на 18.00 мск 14 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и семи взрослых», — заявил глава ведомства Дмитрий Марков.

Как уточняет m24, у всех пациентов стабильное состояние, в больницах развернуты дополнительные койко-места.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119