Число пострадавших от отравления в Люберцах достигло 50 человек

В результате массового отравления в Люберцах пострадали 50 человек, большинство из них дети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на Министерство здравоохранения Московской области.

«По состоянию на 18.00 мск 14 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и семи взрослых», — заявил глава ведомства Дмитрий Марков.

Как уточняет m24, у всех пациентов стабильное состояние, в больницах развернуты дополнительные койко-места.

Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах.



