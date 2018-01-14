Число пострадавших от отравления в Люберцах достигло 50 человек
В результате массового отравления в Люберцах пострадали 50 человек, большинство из них дети.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на Министерство здравоохранения Московской области.
«По состоянию на 18.00 мск 14 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и семи взрослых», — заявил глава ведомства Дмитрий Марков.
Как уточняет m24, у всех пациентов стабильное состояние, в больницах развернуты дополнительные койко-места.
Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления учащихся кадетской школы в подмосковных Люберцах.
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