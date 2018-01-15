Песков заявил, что выводы о безопасности в школах стоит делать после расследования ЧП в Перми

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы об уровне безопасности в пермской школе, в которой произошло ЧП, следует делать только после всестороннего расследования.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем (учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы) давайте они внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на школу извне», — ответил Песков на вопрос, нужно ли менять подходы к вопросам безопасности в образовательных учреждениях.

По последним данным, в результате драки между учениками с применением ножей пострадали 15 человек. 

В МВД рассказали, что один из учеников, который начал драку в школе, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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