Песков заявил, что выводы о безопасности в школах стоит делать после расследования ЧП в Перми
«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем (учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы) давайте они внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на школу извне», — ответил Песков на вопрос, нужно ли менять подходы к вопросам безопасности в образовательных учреждениях.
По последним данным, в результате драки между учениками с применением ножей пострадали 15 человек.
В МВД рассказали, что один из учеников, который начал драку в школе, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
RT ведёт текстовую трансляцию.