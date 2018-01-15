В заксобрании Пермского края обещали взять на контроль ситуацию с дракой в школе

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин прокомментировал RT драку между двумя учениками с применением ножей в пермской школе.

«В любом случае, конечно, всё, что связано с детьми, нас интересует. Будем контролировать... Будем отслеживать состояние здоровья детей и учительницы», — отметил Клепцин.

В результате драки с применением холодного оружия в пермской школе пострадали 11 детей и преподаватель. 

В СК России заявили, что 15 января в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

 

 

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