В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при нападении на школу в Перми

Пострадавшие в результате нападения неизвестных на пермскую школу находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Пермского края.

«В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции», — говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие осмотрены врачами, у них обнаружены незначительные поверхностные травмы.

Ранее источник сообщил о задержании напавших на учеников в пермской школе.