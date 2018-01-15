В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при нападении на школу в Перми

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Пострадавшие в результате нападения неизвестных на пермскую школу находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Пермского края.

«В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции», — говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие осмотрены врачами, у них обнаружены незначительные поверхностные травмы.

Ранее источник сообщил о задержании напавших на учеников в пермской школе.

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