В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при нападении на школу в Перми
Пострадавшие в результате нападения неизвестных на пермскую школу находятся в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Пермского края.
«В школе девять пострадавших, из них женщина (учитель) и ребёнок 16 лет с ранениями шеи в тяжёлом состоянии, оба направлены в городскую клиническую больницу №4. На данный момент пострадавшим уже проводятся операции», — говорится в сообщении.
Остальные пострадавшие осмотрены врачами, у них обнаружены незначительные поверхностные травмы.
Ранее источник сообщил о задержании напавших на учеников в пермской школе.
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