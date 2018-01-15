Источник сообщил о задержании напавших на учеников в пермской школе
Совершившие нападение на школу в Перми задержаны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Преступники задержаны, их личности и мотивы нападения устанавливаются», — сказал источник.
По данным ТАСС, неизвестные в масках совершили нападение на школьников.
Ранее в Министерстве территориальной безопасности Пермского края заявили, что восемь учеников и учительница получили ножевые ранения при нападении на школу.
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