Ликсутов рассказал о возможной причине ДТП с автобусами в Москве

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Причиной двух ДТП с автобусами, произошедших Москве, мог стать человеческий фактор. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Эти случаи будут досконально разобраны. Моё личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором», — пояснил он.

Ликсутов добавил, что в автобусе предусмотрено несколько способов, чтобы его остановить, и встаёт вопрос о том, были ли они использованы.

В конце декабря сообщалось, что в Москве рейсовый автобус наехал на остановку на улице Сходненской.

25 декабря в Москве у станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. Погибли четыре человека.

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